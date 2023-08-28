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Kadıköy'de denetime takılan sürücü: Kadıköy emniyet müdürünü ara, bunların hepsini alsınlar

Kadıköy sahil yolu üzerinde trafik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında çevrilen Ş. E., trafik polislerine ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Bir sürücü ve arkadaşı ise 'polise mukavemetten' kelepçelenerek gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 10:54, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 11:41
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 00.00-02.00 saatleri arasında Kadıköy sahil yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy'de denetime takılan sürücü: Kadıköy emniyet müdürünü ara, bunların hepsini alsınlar
Denetimler sırasında emniyet kemeri takmadığı için çevrilen 34 FHA 405 plakalı otomobilin sürücüsü Ş. E., polis ekipleri ve basın mensuplarına tepki gösterdi.


Ş.E., emniyet kemeri takmama nedenini "Hatalı sürücüleri size bildirmek için aceleyle geldim, kemer takamadım" sözleriyle savundu. O anları kayıt altına alan basın mensuplarına karşı sürücü Ş.E. "Kadıköy emniyet müdürünü ara, bunların hepsini alsınlar, neyi çekiyorsun sen. Olay olmadan kimse kimseyi görüntüye alamaz" dedi. Ş.E. hakkında 'emniyet kemeri takmamak' suçundan 464 TL cezai işlem uygulandı.

Abart egzozdan işlem yapılan ve polis ekipleriyle tartışarak zorluk çıkartan sürücü F.B. ile arkadaşı ise 'polise mukavemetten' kelepçelenerek gözaltına alındı. Denetimler sırasında çevrilen 34 DNT 800 plakalı otomobilin sürücüsü F.B.'ye 'abart egzoz kullanmak' suçundan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Abart egzoz olmadığını öne süren F.B.'nin kullandığı otomobilin daha önce de abart egzoz sebebiyle trafikten men edildiği ortaya çıktı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında 63 sürücüye 80 bin TL cezai işlem uygularken, 6 aracı da trafikten men etti.

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