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Arkeoloji bölümünü kazanan 'filozof hurdacı'nın kaydını Rektör Tabakoğlu yaptı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümü'nü kazanan "filozof hurdacı" olarak bilinen Şevki Kılıç'ın kaydını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 12:45, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 12:51
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Arkeoloji bölümünü kazanan 'filozof hurdacı'nın kaydını Rektör Tabakoğlu yaptı

TÜ'de 2023-2024 akademik yılı öğrenci kayıtları Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak ailesini geçindiren Kılıç, 72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 senede tamamlayıp 2019 yılında mezun olduğu üniversitenin arkeoloji bölümünü kazandı.

Kayıtların ilk günü gelen Kılıç'ın kaydını Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu gerçekleştirdi. Rektör, saygısını Kılıç'ın elini öperek gösterdi.

Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, okumanın yaşının olmadığını söyledi.

Başarısıyla herkese örnek olan Kılıç'ın ilim yolunda yaşamını sürdürdüğünü belirten Tabakoğlu, "80 yaşındaki Şevki amca yaptıklarıyla gençlere, yaşlılara, herkese bir şeyler öğretiyor. 'Burada ilim var, gelin alın' diyor. 'Emekli oldunuz, işiniz bitti' demeyin diyor. 'Bu sıralar sizin için de var' diyor. Ben kendisini kutluyorum. İnşallah herkese güzel bir örnek olur." dedi.

Kılıç ise hayalini kurduğu bölüme kayıt yaptırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Gençlere kitap okumalarını tavsiye eden Kılıç, "Üniversiteyi kazandığım için mutluyum. Gençler ilmi uzakta aramasınlar. Onlardan yalnız bir şey rica ediyorum. Kitapları çöpe atmasınlar, çalışsınlar. Defalarca sınava girmekten korkmasınlar. Herkese başarı diliyorum." diye konuştu.

- Çevresi "filozof hurdacı" diyor

Zorluklar nedeniyle üniversite hayalini ancak 2016 yılında 72 yaşındayken kazandığı tarih bölümündeki öğrenimiyle gerçekleştiren Kılıç bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre arkeoloji bölümünü kazandı.

Boş vakitlerini Millet Kıraathanesi'nde kitap okuyarak, araştırma yaparak geçirdiği için çevredekilerce "filozof hurdacı" olarak anılan Kılıç sınavda tarih sorularının tamamını doğru cevaplayıp aldığı 249 puanla arkeoloji bölümüne kaydolmaya hak kazandı.

Emekli maaşının yanı sıra 45 yaşından bu yana hurdacılık yapan Kılıç, arkeoloji alanında da yüksek lisans yapmayı hedefliyor.

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