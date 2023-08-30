Memurlar için emekli ikramiyesi ve aylığı ödenme zamanı

Emeklilik ikramiyesi hesaplanması için aylık bağlanması gerekir, ancak ödenmesi için aylığın ödenme tarihini bekleme zorunluluğu bulunmaz.

Soru : Merhaba, ben 18.07.2023 tarihinde ptt memuru iken emeklilik dilekçesi verdim. Eyt kapsamında başvurumu yaptım. Benim için en önemlisi emekli ikramiyem.. İşlemlerim E devlette hala devam etmektedir. İkramiye, emekli maaşı bağlanmadan verilmiyor mu acaba? Teşekkür ederim

Detaylar/Değerlendirmeler;

Emekli ikramiyesi tutarının ödenmesi emekli aylığı ödeme tarihinden önce de yapılabilir.

Memurlar görevde iken emekli olduklarında ayın 15 inde aldıkları görev aylıkları, memurun hizmetini sonraki ayın 14 üne kadar taşır. Yani 15 Temmuz 2023 görev maaşını alan memurun hizmeti 14 Ağustos 2023 e kadar olan süre olduğundan, emekli memura Sosyal Güvenlik Kurumu 15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlar.

Emekli aylıkları da 1 er ay olmak üzere her ay peşin olarak ödendiğinden bu memurun emekli aylığı 15 Ağustos ile 1 Eylül arası 15 günlük bir aylık, daha sonra 1 Eylül dahil daha sonraki aylarda ise her ay bazında aylık ödeme günü olarak emekli aylığı ödenir.

Yani, bir memur 16,17,18 Temmuz gibi emekli olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu bu memurun ilk emekli aylığını 15 Ağustos itibariyle 15 günlük ve 1 Eylül itibariyle de bir aylık ödemeye başlar, daha önce ödeme yapamaz.

Emekli aylık ödemesi bu şekilde olmakla birlikte peki kanunlara göre hak edildiği tespit edilmiş olan emekli ikramiyesi ödemesi yapılması için de emekli olduğu tarihi takip eden aybaşı beklenir mi:

Emekli ikramiyesi, memurun emekli aylığı hesabında esas alınan unsurlara göre belirlenir. Ancak, hem 5434 de hem de 5510 da hesaplanmış olan emekli ikramiyesinin emekliye ödemesi için emekli aylığının ödenmesinden sonra ödenir şeklinde kısıtlayıcı bir hüküm bulunmaz, dolayısıyla belirli bir süre beklenmesini gerektiren bir hüküm bulunmaz.

Emekli ikramiyesinin ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilik işlemlerini sonuçlandırma hızına bağlı bir işlem olduğunu belirtebiliriz.

Ayrıca, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarları farklı hesaplamalara göre bulunan tutarlar olduğundan, ayrı ayrı ödeme gerektiren bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Yani emekli ikramiyesi emekli aylık tutarına katılmış şekilde ödenmez. Emekli ikramiyesi aylık tutarından hariç olarak 1 defaya mahsus olmak üzere ayrıca ödenir. Dolayısıyla, hem emekli aylığının hem de emekli ikramiyesinin aynı anda ödenmesinin zorunlu olmadığını değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz: 18 Temmuz 2023 tarihinde emekli ayrılmış olduğunuzdan SGK tarafınıza hem 15 günlük hem de 1 aylık bir emekli aylığı hesaplaması yapacaktır. Bu hesaplamalar kesinleştikten sonra emekli aylığınızın ödenme tarihi beklenmeksizin emekli ikramiyesi tutarınızı alabileceğini değerlendirmekteyiz. Ancak, belirttiğimiz gibi öncelik olarak emekli aylık tutarlarınızın kesinleşmesi, dolayısıyla da bu işleme göre emekli ikramiyesi tutarınızın da netleşmesi gerekmektedir.

Tavsiyemiz, SGK işlemlerinin kesinleşmesini beklemeniz olacaktır.

