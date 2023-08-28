Yapay zeka, insan için tehdit mi ihtiyaç mı?

Yapay Zeka Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil:

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMALI

Yapay zeka ülkemizde TOGG'da, ulaştırma çalışmalarında olduğu gibi birçok projede çığır açtı. Ancak en önemli konu ulusal güvenlik. Kuzey Kore, Siber Güvenlik Komutanlığı'nı kuran ilk ülke. Başında rütbeli siber güvenlikçiler var. Yapay zekanın siber güvenlik açısından hem kişisel olarak hem ulusal güvenlik açısından tehlikeleri var. Devlet ileri teknolojiye dönük destekleri arttırmalı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almalı.

Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Başkanı Esen Girit Tümer:

KONTROL ALTINDA TUTULMALI

Yapay zeka bazı sektörlerde işsizliği artırabilir. Algoritmaları, önyargıları öğrenebilir ve bu önyargılar sistemlerin ve kararların yanlış veya haksız olmasına neden olabilir. Yapay zeka, kişisel verileri analiz etmek için kullanılabilir ve bu da gizlilik ihlallerine yol açabilir. Ayrıca, kötü niyetli kişiler yapay zekayı saldırılar ve sahtekarlıklar için kullanabilir Özellikle sosyal medya ve eğlence sektöründe bu tehlike büyük. Yapay zeka, askeri sistemlerde de kullanılabiliyor. Özerk silah sistemleri, istenmeyen sonuçlara yol açabilir ve insana karşı kullanımı tehlikeli olabilir. Teknolojinin gelişimini kontrol altında tutarak, olası tehlikelerin önüne geçmek ve yapay zekanın insanlığa fayda sağladığından emin olmak önemlidir.

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu:

İYİLİĞİN DE KÖTÜLÜĞÜN DE GÜCÜ OLABİLİR "STEPHEN

Hawking geçtiğimiz yıllarda 'Güçlü bir yapay zekanın yükselişi insanlığın başına gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir' demişti. Yapay zekanın artıları kadar eksileri de var. En son Cumhurbaşkanımızın sesini taklit ederek DeepFake teknolojiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan insanlar ortaya çıktı. Yapay zeka iyiliğin gücü de olabilir kötülüğün gücü de. Burada insan faktörü çok önemli. Dijital ses ya da dijital yüz nakli olarak adlandırdığımız DeepFake teknoloji ne yapıyor? İtibar zedeliyor, mahremiyeti sarsabiliyor, uluslararası kriz yaratabiliyor. Bu kadar büyük bir teknoloji bu. Seçimlerde Barack Obama ve Donald Trump döneminde de siyasi bir manipülasyon yapmak için kullanıldı. Hatta Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo kendisi basın açıklaması yaptı ama DeepFake teknolojisi zannedildiği için askerler bile ayaklandı.

FATMA DAMLA KARAYERLİ