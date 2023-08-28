UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçları, yarın ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

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