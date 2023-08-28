Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ve tarım işçilerini taşıyan araçlar ile motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, usulsüzlük ile suistimallerin en aza indirilmesi ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 16-21 Ağustos'ta ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, denetlenen 72 bin 43 ticari araçtan 992'sinin gerekli şartları taşımadığı veya eksikliği olduğu, 679'unun yetki belgesiz/yetki belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunduğu, 69'unun ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan faaliyet yaptığı, 916'sının geçerli muayenesinin bulunmadığı, 145'inin sigortasının olmadığı ve 1572 ticari aracın mevzuatta belirtilen gerekli şartları sağlamadığı tespit edildi.

Denetimlerde, 15 sürücü belgesi alınırken, 472 ticari araç trafikten menedildi, 5 bin 680 sürücü hakkında işlem yapıldı.

- Şehirler arası yolcu taşıyan 30 bin 245 araç denetlendi

Uygulamalar kapsamında şehirler arası yolcu taşıyan 30 bin 245 araçtan 129'unun takograf kullanmadığı ve 83 sürücünün dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.

Öte yandan, 1970 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması için traktör ve tarım işçileri taşımacılığı denetimi de gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 4 bin 667 traktör denetlendi, 44 sürücünün belgesinin bulunmadığı, 158 aracın muayenesinin olmadığı belirlendi. 944 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

- Motosiklet/motorlu bisiklet sürücüleri denetlendi

Ekiplerce 23 bin 771 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsünün de denetlendiği uygulamalarda, 3 bin 178 sürücü ve yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 747 sürücünün belgesiz motosiklet/motorlu bisiklet kullandığı, 230 motosiklet/motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı, 294 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca 7 bin 39 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

- Alkol ve uyuşturucu madde denetimi

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla da denetimler yapıldı.

Bu kapsamda 39 bin 905 araç denetlendi. 1206 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi ve 53 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmemesi nedeniyle sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.