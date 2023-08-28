Hakem Kurulu da Kamu İşveren Heyeti gibi mi davranacak?

Kamu İşveren Heyeti ile Sendika Heyeti arasında Ağustos ayında başlayan 7. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri, oransal zam dışındaki konularda uzlaşmayla sonuçlandı. Memur Sen heyeti, Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan 2024 yılı için yüzde 25'e tekabül eden zam teklifini kabul etmedi.

Kamu İşveren Heyeti, görüşmeler boyunca zam oranı teklifini 2024 yılı için yüzde 23-25 bandında tuttu. Bu oranlar Merkez Bankasının açıkladığı hedef enflasyon oranı olan yüzde 33'ün dahi 8 puan gerisindeydi.

Şimdi herkes Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin ne yapacağını merak ediyor. Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı heyet bugün üçüncü toplantısını yapıyor.

Kamu personeli Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin kamu temsilcilerinden, Kamu İşveren Heyetinin yaptığı gibi irrasyonel bir oran açıklamamasını, Merkez Bankası enflasyon hedefiyle uyumlu, refah payını içeren bir karar almasını bekliyor.

Refah payı kararı alınmadığı sürece tüm kamu personeli sadece maaşlarını korumuş olacaktır. Bu nedenle, 2023 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yapıldığı gibi, oransal zam+enflasyon kaybı üzerine verilecek bir refah payı kamu personelinin beklentileriyle uyumlu olacak, bundan sonraki toplu sözleşme görüşmelerine de zemin oluşturacaktır.