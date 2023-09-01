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Birden fazla master yapan memurlara kademe ilerlemesi nasıl uygulanmalıdır?

Kanun hükmü ve görüş yazıları dikkate alındığında; birden fazla yüksek lisans/mastır yapan memurlara sadece bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 14:00, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 14:16
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Birden fazla master yapan memurlara kademe ilerlemesi nasıl uygulanmalıdır?

657 sayılı Kanunun "tesis edilen sınıflar" başlıklı 36'ncı maddesinin "ortak hükümler" başlıklı bölümünün (A) bendinin (9) numaralı fıkrasında yapılan düzenlemeye göre;

" Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır."

Madde incelendiğinde, memurluğa girmeden önce veya memuriyet sırasında lisansüstü/mastır yapanlara sadece 1 kademe ilerlemesi öngörüldüğü, birden fazla lisansüstü/mastır yapanlara ayrıca her biri için ekstra 1 kademe ilerlemesi öngörülmediği anlaşılmaktadır.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu bir görüş yazısında (03.09.2008-16029); bir veya birden fazla dalda olduğuna bakılmaksızın yapılan lisansüstü öğrenim için bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, ilgili personele iki ayrı dalda aynı düzeyde lisansüstü öğrenim görmüş olması sebebiyle, 657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesine istinaden ikinci kez kademe ilerlemesi verilmesinin mümkün olmadığı; diğer bir görüş yazısında ise (01.07.2011-12730) mezkur Kanun hükmü gereği görülen lisans üstü öğrenimin düzeyi, alanı veya dalıyla bağlı olmaksızın her durumda ilgili Devlet memuruna bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, bu haktan bir defa yararlandıktan sonra aynı veya farklı dallarda ve farklı düzeylerde lisans üstü eğitim alınması durumunda yeni bir kademe ilerlemesi uygulamasının yapılamayacağı değerlendirilmektedir şeklinde mütalaa edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün de 02.05.2023 tarihli E-53773008-622.02-6275399 sayılı görüş yazısı dönemin DPB görüş yazıları ile aynı niteliktedir.

Sonuç olarak, kanun hükmü ve görüş yazıları dikkate alındığında birden fazla lisansüstü/mastır yapan memurlara sadece tek kademe ilerlemesi uygulanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

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