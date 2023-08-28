Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 14:42, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 14:43
İlçeye bağlı Yukarı Bozan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ilgaz Belediyesi ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor.
Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.