AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı

MKYK'da alınan karara göre; AK Parti Olağanüstü Kongresi 7 Ekim'de yapılacak. Bu kararla birlikte olağanüstü kongre süreci resmen başladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 50 dakika sürdü.

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