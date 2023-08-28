AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 50 dakika süren toplantıdan Olağanüstü Kongre'nin 7 Ekim'de yapılması kararı çıktı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 15:08, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 15:30
AK Parti 7 Ekim'de olağanüstü kongreye gidiyor. Kongre öncesi, AK Parti MKYK son kez toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 50 dakika sürdü.
MKYK'da alınan karara göre; AK Parti Olağanüstü Kongresi 7 Ekim'de yapılacak. Bu kararla birlikte olağanüstü kongre süreci resmen başladı.