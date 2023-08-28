İrmez'den Bakan Koca'ya 'E-Reçetem' sorusu

Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, e-Reçetem sisteminde Kürtçe seçeneğinin olmamasını TBMM gündemine taşıdı. İrmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "E-Reçetem uygulamasına Türkiye'de yaşayan ve milyonlarca Kürt'ün anadili olan Kürtçe dili, neden eklenmemiştir" diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça'nın eklendiğini açıklamıştı. Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, sistemde Kürtçe seçeneğinin olmamasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi vererek Meclis gündemine taşıdı.

İrmez, Bakan Koca'dan şu sorulara yanıt istedi:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ağustos 2023 tarihinde bir sosyal medya hesabında şu açıklamada bulunmuştur; 'E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun.'

"E-REÇETEM UYGULAMASINA KÜRTÇE EKLENECEK MİDİR"

Bu bağlamda; E-Reçetem uygulamasına Türkiye'de yaşayan ve milyonlarca Kürd'ün anadili olan Kürtçe dili, neden eklenmemiştir? Türkiye toplumunda ortaya çıkan tepkilerden sonra E-Reçetem uygulamasına Kürtçe eklenecek midir?"