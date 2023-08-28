Bakan Koca'dan Konya'da saldırıya uğrayan doktora ilişkin açıklama

Bakan Koca, "Saldırıya maruz kalan arkadaşımıza bütün sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulandı.

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