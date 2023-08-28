Nevşehir'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Nevşehir'de bir cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 22:33, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 23:06
Nevşehir-Ürgüp karayolu Üçgüzeller mevkiinde 50 BB 08 plakalı otomobil ile 06 BD 4686 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.