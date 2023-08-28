Nevşehir'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Nevşehir-Ürgüp karayolu Üçgüzeller mevkiinde 50 BB 08 plakalı otomobil ile 06 BD 4686 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.