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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahla ateş açan şüpheli yakalandı

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahla havaya ateş açan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 08:11, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 08:03
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahla ateş açan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir kişinin silahla havaya ateş açtığı görüntülerin basında yer alması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 2 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görüntüdeki M.S.L. gözaltına alındı.

İncelemede şüphelinin, çalışanlarıyla eğlence amaçlı olarak kurusıkı tabancayla ateş açtığı belirlendi.

Öte yandan M.S.L'nin, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olduğu ve birçok ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

"Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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