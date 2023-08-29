15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahla ateş açan şüpheli yakalandı

Öte yandan M.S.L'nin, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olduğu ve birçok ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

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