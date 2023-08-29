Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya ili Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Depremin ardından Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremde, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Ankara Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından, "Konya/Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bilgisi intikal etmemiştir." paylaşımında bulunuldu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler kaydedildi:

"Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."