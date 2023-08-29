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OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak

Tek haneli enflasyon hedefi yolunda kamu da elini taşın altına koyacak. Eylül ayında açıklanması beklenen OVP ile kamu harcamalarında radikal kesintilerin yapılması planlanırken zorunlu olmayan harcamalardan vazgeçilecek

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 08:20, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 08:22
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OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; ekonomi yönetimi enflasyonu tek haneye düşürme hedefi yolunda yeni tedbirleri devreye alıyor. Bu doğrultuda Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarına ek olarak kamuda harcamalara kısılarak tasarruflar artırılacak. Tasarruf tedbirleri ise Orta Vadeli Plan'ın odayında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bir süredir üzerinde çalışılan OVP'nin eylül ayında açıklanması bekleniyor. OVP konusunda şu ana kadar iş ve finans dünyasından, tarım sektörüne kadar birçok farklı kesimden görüş alındı. Yapılan istişarelerden sonra çerçevesi çizilen OVP'de tasarruf temelli politikalara yer verildi.

Eylül ayında açıklanması beklenen OVP ile kamu harcamalarında radikal kesintilerin yapılması planlanırken zorunlu olmayan harcamalardan vazgeçilecek.


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