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Sahil Güvenlikten düzensiz göçmenlerle ilgili iddialara açıklama

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan basınında Midilli yakınlarında bir botta bulunan düzensiz göçmenlere yönelik "Türkiye'nin kurtarma operasyonu yürütmediği" şeklinde yer alan iddiaların asılsız olduğunu, kayıp göçmen bulunduğunun bildirilmesi üzerine derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 09:16, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 09:17
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Sahil Güvenlikten düzensiz göçmenlerle ilgili iddialara açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta Yunanistan'a ait bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında "Yunan Sahil Güvenliği Midilli yakınlarında 23 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 göçmen öldü" başlığıyla haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu haberlerde "Midilli'nin kuzeydoğusundaki Türk karasularında ölü göçmenlerin bulunduğu bir olayın meydana geldiği ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının bir kurtarma operasyonu yürütmediği" şeklindeki asılsız iddiaların öne sürüldüğü vurgulanan açıklamada, olaya ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, dün saat 05.45'de Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin yer aldığı bir lastik bot bulunduğunun bildirilmesi üzerine bir Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal ettirildi.

Görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik botu olay mahalline vardığında, "LS-080" borda numaralı Yunan sahil güvenlik botuna ait 2 vasıta botuna göçmenlerin tamamının alındığı, denizde göçmen bulunmadığı ve Yunanistan sahil güvenlik personelince o an itibarıyla herhangi bir arama kurtarma faaliyeti yürütülmediği saptandı.

Olay sonrası Yunanistan tarafından kurtarılan göçmenlerden alınan ifadelerde, 7 yaşındaki göçmen bir çocuğun kayıp olduğunun değerlendirilmesi üzerine derhal olay yerine 2 Sahil Güvenlik botu daha görevlendirildi ve kayıp çocuğun Türk karasuları içerisinde olma ihtimaline karşı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

- "Derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaya ilişkin bu gerçek bilgilerden de anlaşılacağı üzere kayıp göçmen bulunduğunun bildirilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Denizde yaşanan birçok geri itme olayında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının insan haklarına ve hukuka saygılı biçimde göstermiş olduğu hassasiyet ve insani yaklaşım tüm dünya kamuoyuna yoruma yer bırakmayacak şekilde defalarca kez kanıtlanmıştır. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, koşullar ne olursa olsun zaman gözetmeksizin düzensiz göçmenlerin hayatını kurtarmak üzere tehlikede olan düzensiz göçmenlerin yardımına koşmaktadır."

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