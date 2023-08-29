24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
%1.98 Faizli 60.000 TL fırsatı!
%1.98 Faizli 60.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Bakan Bak açıkladı: KYK yurt başvuruları başladı
Bakan Bak açıkladı: KYK yurt başvuruları başladı
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
4. toplantı bugün: Hakem heyeti bugün karar verebilir
4. toplantı bugün: Hakem heyeti bugün karar verebilir
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı
Borsa'dan yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Borsa'dan yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Akşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıt
Akşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıt
HSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama
HSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama
AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda, dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 13:30, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 13:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki EKK toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilk toplantıdan bu yana ekonominin dengelenmesine, makro finansal istikrarın sağlanmasına ve mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı belirtilerek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalar kapsamında etkin ve kararlı adımların atılmaya devam edileceği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bugünkü toplantıda ilk olarak OVP (2024-2026) çalışmalarında gelinen son durum ile programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirilmiştir. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedeflenmekte, bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülmektedir. Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatında yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçılarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak ilgili kurumlarımızca alınan tedbirler değerlendirilmiştir."

Açıklamada, dış ticarette açık verilen enerji konusunda genel görünümün değerlendirildiği ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, enerjide arz güvenliğini sağlayacak kapsamlı yol haritasının kurul üyeleri tarafından istişare edildiği belirtilerek, ayrıca, emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılmasına yönelik karar alındığını bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz