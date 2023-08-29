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Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.013,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 13:16, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 13:16
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Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

BIST 100 endeksi, 8.013,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,21 puan ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 7.983,94 puan oldu. Toplam işlem hacmi 71,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,90 ve holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,79 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar, piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Borsa İstanbul, dün akşam yaptığı duyuruda, fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişikliğe gidildiğini bildirdi. Değişiklik, 6 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

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