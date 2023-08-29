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Bakan Bak açıkladı: KYK yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 10:24, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 11:52
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Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, Ankara Cebeci'deki Yurt Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısına eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisiyle başladı.

Üniversite yerleştirme süreçlerinde öğrencilerin ve ailelerinin en temel gündemlerinden birinin barınma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bakan Bak, geçen yıl talep eden öğrencilerin, yurtlara başarıyla yerleştirildiğini belirtti.

2023-2024 eğitim öğretim yılında 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet verileceğini aktaran Bakan Bak, "GSB yurtları, öğrencilerimizin evidir, yuvasıdır. Yurtlarımız zor günlerde de aziz milletimize kapılarını açarak güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermiştir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerde hep birlikte başarılı sınavlar verdik. Pandemide 150 bini aşkın misafirimize yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlarımız için yurtlarımızı hazır hale getirdik. En son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye, yurt altyapısına sahibiz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir altyapı yok." diye konuştu.

- "Bütüncül anlayışla gençlerimize hizmet veriyoruz"

Yurtların nitelik ve niceliklerinin her geçen gün arttığını dile getiren Bakan Bak, "Sadece barınma ihtiyacını merkeze alan bir anlayışla değil beslenme, sağlık, sosyal, kültürel, sportif konuların da dahil olduğu bütüncül bir anlayışla gençlerimize hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İspanya, öğrenci konaklama talebinin devlet olarak yüzde 6'sını, İngiltere yüzde 24'ünü, Almanya yüzde 11'ini, Fransa yüzde 15'ini ve ABD yüzde 12'sini karşılıyor. Biz geçtiğimiz yıl başvuran adayların yüzde 98,6'sını yurtlarımıza yerleştirdik." diyen Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Bugün yurt başvuru sürecimizi an itibarıyla başlatıyoruz. Dün itibarıyla üniversite kayıtları başladı. Biz de şu anda yurtlarımıza başvuru sürecini başlatmış oluyoruz. Başvuru süreci 2 Eylül tarihinde 23.59 itibarıyla sona erecek. Yerleştirme sürecimiz her zaman olduğu gibi adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleşecek."

Öncelik grubuna bu yıl, evleri orta ve üstü hasarlı depremzede öğrencilerin de dahil edildiğini vurgulayan Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Süreci istismar etmeye çalışanlara, dezenformasyonlara itibar etmeyin, devletinize güvenin. Bakanlığımız, 81 ilde, 822 yurdu, 466 gençlik merkezi, gençlik ofisleri ve 10 binlerce spor tesisiyle yıllardır milletin ve gençliğin emrinde. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 22 yıldır gençleri merkeze alan bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu ülkede geçmişte gençlerin önünde engel olarak duran ne varsa Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birer birer aştık, çözüme kavuşturduk. Hepimizin ortak arzusu bu ülkenin gençlerine huzur, refah, güven dolu bugün ve yarın hazırlamak."

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