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76 yaşındaki şahıs eşini çok konuştuğu için öldürmüş

Adana'da 74 yaşındaki eşini öldüren 76 yaşındaki şahıs tutuklanırken, eşini çok konuştuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 12:11, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 12:49
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76 yaşındaki şahıs eşini çok konuştuğu için öldürmüş

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Abdullah Sarı (76), tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Naile Sarı'yı (74) evde ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurdu. Naile Sarı yere yığılırken, evden ayrılan Abdullah Sarı ise oğlu İbrahim Sarı'yı (48) cep telefonuyla arayıp, "Anneni öldürdüm" dedi. Adrese gelen İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi'ne giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Naile Sarı, Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi'nde toprağa verildi. Emniyete götürülen Abdullah Sarı'nın, 55 yıllık eşi Naile Sarı'yı son zamanlarda sürekli darp edip, ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Sarı, ifadesinde, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek, sürekli tartıştıklarını, çok konuştuğunu artık dayanamadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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