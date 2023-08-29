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24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi

Antalya'da özel toplu ulaşım esnafının şoför arayışına üst geçitlere asılan dev afişler de çözüm olmadı. Daha önce aylık 24 bin TL maaş verileceği açıklanan şoförlere bu kez daha cazip olsun diyerek günlük 800 TL peşin yöntemine geçildi. Bazı kişilerin ise bunu suistimal ederek 1 haftalık peşin ücret aldığı ve işe gitmediği ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 13:46, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 13:49
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24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi

Son yıllarda aldığı göçle birlikte nüfusu 3 milyona yaklaşan turizm kenti Antalya'da pandeminin ardından vatandaşlar toplu taşıma araçları yerine bireysel otomobillerini kullanmaya başladı. Vatandaşlardan gelen talebin azalması toplu taşıma araçlarını etkiledi. Kentte yaşanan turizm hareketliliği toplu taşıma araçlarında şoför sorunu da beraberinde getirdi. Toplu taşıma araçlarının turizme yönelmesi ile çok sayıda otobüs şoförsüz kaldı. Daha önce özel ulaşım esnafının 24 bin TL maaş vereceği açıklanan şoförlere bu kez cazip olsun diye yevmiye usulü ile 800 TL verileceği belirtildi.

"Buna rağmen 200 tane şoför ihtiyacımız var"

Antalya'da günlük 205 bin yolcu taşıdıklarını belirten Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "Esnafımıza ait 280 otobüsle hizmet veriyoruz. 210 tane aracımız hizmet veremiyor. En büyük pay şoför eksikliğimizin olmasıdır. Turizm sezonunda çalışmaya başlayan şoförlerimizin bir kısmı dönmeye başladı. Buna rağmen 200 tane şoför ihtiyacımız var. 150 tane de büyükşehir belediyemizin şoför ilanı var. Şoför bulduğumuz zaman bu araçlarımız da çalışmaya başlayacak. Şuan daha cazip olması için ödemelerimizi günlük ve haftalık olarak yapıyoruz. Günlük 800 TL veriyoruz" dedi.

"Bu bir karakter meselesidir"

Emekli olan şoförlerin de sisteme dahil edilmesi yönünde böyle bir karar aldıklarını belirten Arslan, "Onların da haftada hiç olmazsa 1-2 gün çalışmasını istiyoruz. Bunun daha cazip olacağını düşünüyoruz. Bu ücreti peşin veriyoruz, bunun zaman zaman birkaç defa suistimal edildiğini de gördük. Bazı arkadaşlarımız haftalık ücretini peşin alıp evine giderek hiç çalışmadığını tespit ettik. Otobüsü de evinin önüne bırakarak anahtar üzerinde diyor. Bu bir karakter meselesidir. Karakterli düzgün insan bunu yapmaz" sözlerin yer verdi.

"Şoförlerimize klimaları açması yönünde uyarıda bulunuyoruz"

Turizmde yaşanan artışın kendilerine de olumlu yansıdığını belirten Arslan, "Kundu bölgesinde ciddi bir turist yaşıyoruz. Yazın öğrencilerin boşluğunu turizmle kapatıyoruz. Biz araçlarımızda klimaların açılmasını isteriz. Dışarıda hava sıcaklığı 40 derece oldu mu araçlarımız kendini koruma altına alıyor. Klima açık aslında ama açık olmadığı söyleniyor. Bu noktada biz her zaman şoförlerimize klimaları açmaları yönünde uyarıda bulunuyoruz. Klimaları açmamış şoförlerimiz hakkında da ceza komisyonumuz gerekli cezaları uyguluyor" açıklamasına yer verdi.

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