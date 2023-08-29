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Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası

Karabük'te, geçen yıl iki otomobilin kavşakta çarpıştığı, Salih (71) ve Behiye Portakal (69) çiftinin öldüğü kazada, tutuksuz yargılanan dönemin Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel (21), 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan, 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 15:02, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 15:11
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Kaza, geçen yıl 30 Haziran'da Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. Dönemin Kababük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in kullandığı 45 B 5576 plakalı otomobil, Safranbolu yönüne giderken kavşaktan yola çıkan Salih Portakal yönetimindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal yaşamını yitirdi, Ali Emre Gürel ve yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) yaralandı.

37 GÜN TUTUKLU KALDI

Tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Ali Emre Gürel, tutuklandı. Ancak Gürel, avukatının itirazıyla 37 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gürel hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Salih Portakal'ın geçiş üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 8/6 oranla, Ali Emre Gürel'in ise hızının saatte 127 kilometre olması nedeniyle, hız sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle 8/2 oranla kusurlu olduğu tespit edildi. Dava sürerken Karabük Valisi Fuat Gürel, son Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atandı.

İNDİRİMLİ HAPİS CEZASI

Davanın karar duruşmasında Ali Emre Gürel, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı ve sanığın kusur oranı göz önüne alınarak, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar dikkate alınarak, cezasını 2 yıl 11 aya düşürdü. Mahkeme, Gürel'in hakkında adli kontrol uygulamasının da kaldırılmasına hükmetti.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, dava sonuçlandıktan sonra da kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ali Emre Gürel'in kullandığı otomobilin ana yolda ilerlediği sırada, kavşaktan çıkan Salih Portakal idaresindeki otomobile çarptığı anlar yer aldı.

ÖLEN ÇİFTİN OĞLUNA ÖDEME EMRİ

Kazada ölen Salih-Behiye Portakal'ın oğlu Erdem Portakal'a, babasının kazada 8/6 oranla kusurlu sayılması nedeniyle, Ali Emre Gürel'in otomobilinde meydana gelen 174 bin 258 TL'lik hasar için ödeme emri geldi. Kastamonu İcra Dairesi'nden gelen ödeme emrinde, hayatını kaybeden Salih Portakal'ın yasal mirasçısı olması sebebiyle Erdem Portakal'ın ödeme yapması gerektiği belirtildi. İcra dairesinden gelen yazıda ödemenin yapılmaması halinde 7 gün içinde icra işlemlerine başlanacağı belirtildi.

'KARARA İTİRAZ ETTİK'

Anne ve babasının ölümünün ardından ikinci kez sarsıldıklarını belirten Erdem Portakal, "Biz halen olayın üzüntüsünü ve şokunu yaşarken bir de bu ödeme emriyle karşılaştık. Yerel mahkeme sonuçlandı. Ancak yasal süreç halen devam ediyor. Ankara İstinaf Mahkemesi'ne yerel mahkemenin kararına itiraz ettik. Yasal süreç devam ederken, karşı tarafın bizden ödeme talep etmesi yasal değil, bunu ahlaki de bulmuyoruz. Biz aile olarak, yasal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Portakal, davanın sonuçlanmasının ardından kazanın görüntülerinin ortaya çıktığını, görüntülerde aracın hızının dosyada belirtilenden daha fazla olduğunu öne sürdü.

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