Marmaray, Başkentray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri yarın ücretsiz olacak
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz hizmet verecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 15:34, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 15:42
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz hizmet verecek.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.