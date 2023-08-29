Konya'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora şiddet uygulayan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 15:42, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 15:43
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan R.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorun fiziki saldırıya uğradığı, zanlının Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı bildirilmişti.