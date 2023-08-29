Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Türk Kızılaya kan bağışı

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin merhamet ve şefkat eli Kızılayın Ulusal Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası kapsamında Bakanlıkta kurduğu stantta kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır, tüm vatandaşlarımızı ve Bakanlık çalışanlarımızı kan vererek hayat kurtarmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.