Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Türk Kızılaya kan bağışı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Türk Kızılaya kan bağışı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 16:48, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 16:49
Yazdır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Türk Kızılaya kan bağışı

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin merhamet ve şefkat eli Kızılayın Ulusal Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası kapsamında Bakanlıkta kurduğu stantta kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır, tüm vatandaşlarımızı ve Bakanlık çalışanlarımızı kan vererek hayat kurtarmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz