Nevşehir'de bir kişi eşini tüfekle öldürüp intihar etti
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 16:54, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 20:39
İnşaat işçisi Ali İ. (67) ile eşi U.İ. (64) arasında Eski Yaylacık köyündeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmada Ali İ, eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.