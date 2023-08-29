Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 18:26, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 18:19
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD heyeti ile bir araya geldiklerini bildirdi.
Kılıç, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra enerji ve altyapı konularını ele aldıklarını belirtti.