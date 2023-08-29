Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 146,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,44 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,91 ile ulaştırma oldu.

8.013,52 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7.900 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülkedeki iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar, piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.