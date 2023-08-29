Adana'da ağabeyini öldüren, 4 akrabasını yaralayan şahıs intihar girişiminde bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağabeyini silahla öldürüp, ailesinden 4 kişiyi yaralayan şahıs, daha sonra intihar girişiminde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 20:00, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 21:34
Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde, aile arasında yenilen yemek sırasında B.Y. (29), henüz belirlenemeyen sebeple ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaraladı.
B.Y. daha sonra aynı silahla yaşamına son vermek istedi.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Saldırganın ağabeyi H.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırgan ile diğer 4 kişinin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.