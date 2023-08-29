Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı

İl içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları için tıklayınız

İller arası mazerete bağlı olarak onaylı ön başvurusu bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, görev yerleri alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları dikkate alınarak valiliklerce belirlenmek üzere il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine atandı.

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