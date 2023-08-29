Zonguldak'ta bir kişi sahilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Öte yandan Baran'ın sabah saatlerinde evinden çıktığı ve iş yerini açtıktan bir süre sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince, kişinin göğsünden silahla vurulduğu tespit edildi.

Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi sahil güzergahında Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sırasında bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net