AYBÜ atçılık alanında ilk olan projeyle hibe desteği almaya hak kazandı

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erasmus+Gençlik Programı kapsamında, 150 proje arasından Yenilikçi Yöntemlerle At Uygulayıcısı Gençlerin Eğitimi projesi, destek almaya layık görüldü. 27 ay sürecek projenin koordinatörlüğünü AYBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Atçılık ve Antrenörlüğü öğretim görevlisi Ali Ekber Ün yürütecek.

Bu kapsamda, Etlik Milli İrade Yerleşkesi'nde projenin açılışı için düzenlenen etkinliğe, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, Türkiye Ulusal Ajansı Başkan Yardımcısı Yunus Alper Altay, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Kerem Alkan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, öğretim üyeleri, öğrenciler ve proje ortaklarının temsilcileri katıldı.

Rektör Köseoğlu, projenin amacının atçılık sektörüne yeni adım atan genç antrenörler, nalbantlar, at hekimleri, veteriner sağlık teknikerleri, seyisler, yetiştiriciler ve çiftçiler için dijital platformda at eğitimi, bakımı, sağlığı ve beslenmesine yönelik kılavuzlar hazırlamak olduğunu kaydetti.