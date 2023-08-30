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Polis katilleri intikam peşindeymiş

Kağıthane'de polis Hakan Telli'yi şehit eden Anucurlar çetesinin korkunç intikam planı ortaya çıktı. Çete üyeleri, çatışmada öldürülen Diyar Anucur'u vuran polisleri tespit etmek için yan binadaki güvenlik kamerasının görüntülerini zorla almak istemiş.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 09:15, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 09:19
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Polis katilleri intikam peşindeymiş

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu ihbarına giden polis memuru Hakan Telli'nin şehit edilmesi ve polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in yaralanmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan 39 şüphelinin tutuklamaya sevk yazısında örgütün yapısı ve faaliyetleri deşifre edildi. Yazıda, örgüt elebaşısının Sinan Anucur olan Anucurlar Silahlı Suç Örgütü'nün uyuşturucu madde satışından kazandıkları paralarla örgüte yeni üyeler temin ettikleri, silahlandıkları ve ağlarını güçlendirerek hem uyuşturucu madde üretimi, hem de yurt dışından kaçak yollarla ülkeye çeşitli uyuşturucular sokmaya başladıkları belirtildi.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Yazıda olayın gerçekleştiği 25 Ağustos günü yaşananlar şöyle anlatıldı: Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timi tarafından şüpheliler Kadir Taşdemir ve Görkem Doğan şüphe üzerine durduruldu. Şüphelilerin ellerinde bulunan pakette uzun namlulu otomatik tabanca bulundu. Şüphelilerin paketi Şehit Öner Sokak üzerindeki bir adresten aldıklarını söylemeleri üzerine polis memurları adrese gidip kapısıyı çaldı. İçeride bulunan şüpheliler Ozan Anucur, Diyar Anucur ve Akın Arsakay polislere ateş açmaya başladı.

ÖRGÜT EVİ OLARAK KULLANMIŞLAR

Sevk yazısında, çatışmanın yaşandığı evin örgüt evi gibi kullanıldığı belirtilerek, uyuşturucu madde trafiğinin bu adresten yönetildiğinin cep telefonu incelemesinden ortaya çıktığı vurgulandı. Şüpheli Ozan Anucur'ın cep telefonunda suça yönelik birçok belge çıktı. Çetenin gizlenmek için sahte isimler kullandıkları tespit edildi. Görüntü kayıtlarını da inceleyen ekiplerin olay geçesi yaşananları tek tek raporladıkları öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan 37 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜFEKLİ FOTOĞRAFLA DESTEK

Yazıda, şüphelilerden Ömer Çakmaz'ın operasyon sırasında ölü olarak ele geçirilen Diyar Anucur'un devlete küfür eden sosyal medya paylaşımlarını kullanıp uzun namlulu tüfekli fotoğrafını alarak "Arkandayız" yazdığı, diğer şüphelilerin bazılarının evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu, örgüt yöneticileriyle para transferlerinin tespit edildiği kaydedildi. Suç örgütü üyeleri Murat Günar, Fırat Bağra ve Arafat Tacar'ın, Numan Anucur'un sosyal medyadaki intikam içerikli paylaşımlarının ardından 25 Ağustos'taki olayın yaşandığı yerin yanındaki binanın güvenlik kamerası görüntülerini zorla almaya çalıştıkları, bu şekilde örgüt adına hareket ederek Diyar Anucur'u vuranları tespit etmeye çalıştıkları da ifade edildi.

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