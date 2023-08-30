Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Serdar Bala'nın cenazesi bugün öğle namazını müteakip memleketi Konya'da Yazır Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığında toprağa verilecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net