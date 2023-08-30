Altının gram fiyatı 1.657 lira seviyesinden işlem görüyor

Bugün yurt içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle veri akışının sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı, temmuz ayı bekleyen konut satışları ve 2. çeyrek büyümenin yanı sıra Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç, 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, işgücü piyasasının yavaşlamasından ötürü ABD'de iş açılışlarının temmuz ayında yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yapılacak olan para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentilerinin güçlendiğini bildirdi.

Altının ons fiyatı, dün 0,9 artışla 1.938 dolardan kapanışının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.935 dolardan işlem görüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net