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Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan burada "Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi olan Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçiriyoruz" dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 11:55, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 11:47
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Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıldönümü için Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kuvvet komutanları ile yüksek yargı üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Muhalefet liderleri de hazır bulundu

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Heyet Aslanlı Yol'dan ilerleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir özel defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Türk milletini özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesiyle tarif ettiğiniz Büyük Zafer'in 101'inci senei devriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz.

Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

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