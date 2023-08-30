4 ay önce cinayet işleyen emlakçı, cinayete kurban gitti

Olay merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

4 ay önce 50 bin lira borçlusu olduğu Uğur Ermiş'i çıkan tartışmada bıçakla ölümüne sebep olan Engin Altan cezaevine girdikten sonra yargılama sonrası denetimli serbestlik ile serbest kaldı.

Uğur Ermiş'in hayatını kaybettiği olayda, ayağından tabancayla vurulan Engin Altan, bugün merkez Nilüfer ilçesi Turan sokak üzerindeyken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

10 el ateş eden zanlı, kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde 33 adet boş kovan buldu.

Cinayet Masası dedektifleri, olayın nisan ayında gerçekleşen ve Uğur Ermiş'in hayatını kaybettiği cinayetin devamı olma ihtimali üzerinde duruyor.

Nisan ayındaki cinayet ise 50 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden işlenmişti.