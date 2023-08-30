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Okullara yeni seçmeli ders geldi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Başkanı Suat Aksu, halk oyunlarının okullarda seçmeli ders olarak okutulacağı kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 16:24, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 16:25
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Okullara yeni seçmeli ders geldi

Suat Aksu, seçmeli ders kararının Milli Eğitim Bakanlığının bu ayki Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığını belirtti.

Halk oyunları için alınan seçmeli ders kararının kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Türk halk oyunları okullarda artık seçmeli bir ders. Bu karardan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Halk oyunlarının okullarda seçmeli ders olarak yerini alması kültürümüz ve kültürel aktarımımız adına çok sevindirici bir durum. İlköğretim çağındaki çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimi adına halk oyunları dersinin çok önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu kapsamda öncelikle Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Yusuf Tekin ve değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum. Bir sonraki adımın ilkokul ve ortaokullarda zorunlu ders olarak müfredatta yer almasını temenni ediyoruz."

- "Yaklaşık 250 bin lisanslı sporcumuz var"

Sporcu ile antrenörlerin istihdamına yönelikte birçok çalışma yaptıklarını aktaran Aksu, bu kapsamda çok sayıda kurum ve kuruluşla görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2020 yılında yaşanan pandemi nedeniyle uzun süre yapmadıkları Kredi Yurtlar Kurumu faaliyetlerine de yeniden başladıklarını anlatan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bu hususta ilgili görüşmeleri yaptık. Hem bölge hem de Türkiye finallerimizi imzaladığımız protokol kapsamında gerçekleştirdik. Bu kurumlarda antrenörlerimiz yeniden eğitim faaliyetlerine başlayacaklar. Türkiye genelinde yaklaşık 250 bin lisanslı sporcumuz var. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezleri'nde görevli 5 bin usta öğreticimizi, yapılan protokol sonucunda antrenör olarak camiamıza kazandırdık. Böylece tek çatılı bir federasyon olduk."

- "Halk oyunları kadim geçmişimizi, atalarımızın geleneklerini anlatıyor"

Suat Aksu, halk oyunlarının Anadolu'nun kadim geçmişini anlatan hem kültürel hem de sportif bir faaliyet olduğunu aktardı.

Geçmişten gelen yaşanmışlıkları sahneye döktüklerini dile getiren Aksu, "Federasyonumuz kurulduktan sonra halk oyuncularımız sporcu, usta öğreticilerimiz antrenör, jüri üyelerimiz ise hakem oldu. Halk oyunları kadim geçmişimizi, atalarımızın geleneklerini anlatıyor. Biz sevincimizi, kederimizi, üzüntümüz hep bu oyunlarda toplamışız. Halk oyunları spor mu yoksa kültür mü? Bu hususta tabii farklı bakış açıları da var. Yaptığımız faaliyetin adı spor olsa da aslında bizim yaptığımız kültürümüzü yaşatmak. Bence halk oyunları hem spor hem de kültürdür."

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