Yağış yok ama sel var: Evleri su bastı, 2 at telef oldu

Köyde yaşayan İzzet Kırmızıtaş, "Hiç yağmur yağmadı. Fakat yayladan gelen sular hepimizi korkuttu. Durumu yetkililere bildirdik. Kısa sürede İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, köye gelip, dere yatağını temizlemeye başladı" diye konuştu.

Muşan Yaylası'nda biriken sular da ilçeye 20 kilometre uzakta bulunan Köycük Köyü'nde su baskınlarına sebep oldu.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı köylerde sele yol açtı.

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