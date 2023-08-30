'Süper Mavi Ay' Şehitler Abidesi'yle görsel şölen oluşturdu

Ay'ın dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak bir hale bürünmesi ile ortaya çıkan Süper Ay, Çanakkale'nin çeşitli noktalarından görüntülendi. Hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz, Ali Üçer ve Mustafa Uçar tarafından Morto Koyu yakınlarında 20.15 sıralarında çekilen fotoğraflarda 'Süper Ay' Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi ile aynı kare içinde yer aldı.

'Süper Mavi Ay', Şehitler Abidesiyle birlikte görsel şölen oluşturdu.