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Yalova'da hayatını kaybeden eski Bakan Arzu, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında yaşamını yitiren eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 07:11, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 07:29
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Yalova'da hayatını kaybeden eski Bakan Arzu, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'daki TBMM Termal Sosyal Tesisleri'nde girdiği havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Arzu'nun cenazesi İstanbul'dan uçakla memleketi Diyarbakır'a getirildi.

Arzu'nun cenazesi, Diyarbakır Havalimanı'nda tören mangası eşliğinde cenaze aracına konularak, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na nakledildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Arzu'nun naaşı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı İkizoluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Vali Ali İhsan Su, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sur Kaymakamı Asım Solak, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, yakınları ve partililer katıldı.

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