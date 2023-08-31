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Batı Trakya 12 gündür yanıyor

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Meriç bölgesinde 12. günü geride bırakan orman yangınlarında 810 kilometrekarelik alan kül oldu. İkisi çocuk 21 kişinin öldüğü yangın, Avrupa Birliği sınırlarındaki en büyük orman yangını olarak kayda geçti. Yunan yetkililer, Dadias Milli Parkı'nın kuzey doğusunda alevlerin kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 07:49, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 07:51
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Batı Trakya 12 gündür yanıyor

Yunanistan'da 810 kilometrekare alan yandı

Yunanistan'ın Türkiye sınırı yakınındaki Meriç Bölgesi'nde 12. günü geride bırakan orman yangınlarında New York kenti büyüklüğünde bir alan kül oldu. Şu ana kadar yanan alanın büyüklüğü 810 kilometrekare olarak açıklandı. Kuzey Yunanistan yangını, Avrupa Birliği sınırlarındaki en büyük orman yangını olarak kayda geçti. Birlik yaklaşık 500 itfaiyeci ve 11 uçaktan oluşan bir müdahale ekibini Yunanistan'a gönderdi. Yangın bu yaz Avrupa Birliği sınırlarında yaşanan en ölümcül afet olarak da kayda geçti. 19 Ağustos'ta başlayan yangınlarda ölen 21 kişinin 18'i göçmendi ve bunların ikisi de çocuk yaştaydı. Ekathimerini gazetesi, yangınlar söndürüldükten sonra daha fazla ölü bulunabileceği

endişesinin yetkililer tarafından değerlendirildiğini aktarıyor.

Ekolojik felaket

Yunan yetkililer, Dadias Milli Parkı'nın kuzey doğusunda alevlerin halen kontrol altına alınamadığını açıkladı. Ajansa konuşan orman görevlisi Dora Skartsis, 2011 yangını sonrası yapılan tüm yenileme çalışmalarının kaybedildiğini söyledi. Skartsis, "Devasa bir ekolojik felaketten sözediyoruz" şeklinde konuştu. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Yunanistan bölümünden Panagiota Maragou, ulusal parkın yüzde 30'unun yok olduğunu duyurdu. Yuanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, orman yangınlarıyla ilgili 140 tutuklamadan 79'unun kundakçılıkla bağlantılı olduğunu söyledi. Yunanistan'da 2018 yılında başkent Atina dışındaki orman yangınında 104 kişi ölmüştü.

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