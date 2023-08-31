Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı

Yaz aylarının sonuna gelinmesi ile birlikte evlerde yapılan kış hazırlıkları başladı. Ev hanımları domates sosu, salça ve erişte gibi kışlık erzak için kolları sıvadı. Ancak fiyatlar geçen yıla göre iki katına çıkınca, evde yapılan konserve miktarları da azaldı. Geçen yıl salçalık domatesin kilogram fiyatı 5-7 lira arasında değişirken, bu yıl pazarda 13-14 liraya kadar çıktı.

Aynı şekilde soslar için kullanılan sivri biber fiyatı da bu seviyelere yükseldi. Salça için kullanılan kırmızı kapya biberin kilosu ise 17 liraya alıcı buluyor. Basit bir hesapla; 10 kavanoz domates salçası için 35 kilo domates kullanmak gerekiyor; Bu da 500 liraya tekabül ediyor. Aynı şekilde 10 adet kavanozu da eklersek (kavanoz başı 15 TL), 10 kavanoz domates salçasının toplam maliyeti 650 lirayı görüyor. G

KAAN ZENGİNLİ