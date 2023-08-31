Türkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TL

Otomobil fiyatları son iki yılda adeta uçtu. En ucuz sıfır otomobil yaklaşık 1 milyon liraya satılıyor. Türkiye'de araçlardaki KDV ve ÖTV oranları o kadar yüksek ki, otomobilin kendi fiyatı vergilerden daha düşük kalıyor. Bu da "Bir araba kendime bir araba da devlete aldım" esprilerine neden oluyor. Bunun yanında Türkiye'de üretilen otomobillerin, yurtdışında neredeyse yarı fiyatına satılması dikkat çekiyor.

Türkiye'de 1 milyon, Bosna'da 460 bin TL

Akademisyen Yüksel Hoş, sosyal medya hesabından Fiat Egea marka bir aracın görselini "Bu araç Egea. Özelliği Türkiye'de üretilmesi. Fiyatı tam 1 milyon lira. Fakat aynı araç Bosna Hersek'te 460.000 lira. Düşünün bakalım, niye? Göbekli tepe gibi tarihin ve medeniyetin ilk başladığı yere sahip olup muhtemelen tekerleğin ilk bulunduğu topraklarda tekerlekli bir araca bu denli para vermek zorunda kalmak da bizim kahrımız" ifadelerini kullandı.

Yüzde 20 KDV, en az yüzde 45 ÖTV...

Türkiye'de araçlara yüzde 20 KDV oranı uygulanırken, silindir hacmi ve aracın fiyatına göre yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80, yüzde 130, yüzde 150 ile yüzde 220 oranlarında ÖTV uygulanıyor.

Fiat Egea'nın vergisi kendinden pahalı

Fiat Egea Sedan'ın Lounge 1.3 M.Jet 95 HP modelinin liste satış fiyatı 1 milyon 3 bin 900 TL iken aracın vergisiz bedeli ise 472 bin 646 TL. Yüzde 80 ÖTV ile yüzde 20 KDV oranı eklenen aracın fiyatı bir anda katlanıyor. Vergilerin toplamı, aracın vergisiz fiyatını 58 bin 608 lira aşarak 531 bin 254 TL'ye ulaşıyor.