Kars'ta akranını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

İsmail Aytemiz Bulvarı'nda iki gün önce kavga ettiği M.Ö'yü bıçakla öldüren B.A'nın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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