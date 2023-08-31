Borsa günü yükselişle tamamladı

MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
Bakan Bolat: Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız
Bakan Bolat: Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız
MB: Parasal sıkılaşma, enflasyon iyileşene kadar sürecek
MB: Parasal sıkılaşma, enflasyon iyileşene kadar sürecek
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Memur-Sen'den Hakem Heyeti'nin zam kararına dair açıklama
Memur-Sen'den Hakem Heyeti'nin zam kararına dair açıklama
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Okullara yeni seçmeli ders geldi
Okullara yeni seçmeli ders geldi
Belediye, usulsüz dağıtılan 23 milyon liranın peşine düştü
Belediye, usulsüz dağıtılan 23 milyon liranın peşine düştü
Vergisiz telefonda detaylar belli oldu: Bu cihazlar yarı fiyatına alınacak
Vergisiz telefonda detaylar belli oldu: Bu cihazlar yarı fiyatına alınacak
Valilik alkol kullanımına ilişkin yeni bir kararın olmadığını duyurdu
Valilik alkol kullanımına ilişkin yeni bir kararın olmadığını duyurdu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 7.917,93 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 18:26, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 18:25
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 151,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,99 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,35 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahının yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz