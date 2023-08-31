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Brent petrolün varil fiyatı 85,16 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,16 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 10:14, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 10:15
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Brent petrolün varil fiyatı 85,16 dolar

Dün 85,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 85,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,61 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve negatif haber akışı etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de, bugün açıklanan veriler ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7'ye yükselse de daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Ülkenin en büyük gayrimenkul şirketlerinden Country Garden'ın temerrüde düşebileceği ihtimali de piyasalarda endişelere yol açtı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz oranlarını sabit bırakacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi ise talep endişelerini hafifletiyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş ise ülkede talebin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'nin ham petrol stoklarında geçen hafta 10 milyon 600 bin varil düşüş kaydedildi.

Öte yandan, Sahra Altı Afrika'nın altıncı büyük petrol üreticisi Gabon'daki askeri darbe piyasalarda arz endişelerine yol açıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Gabon'un 2 milyar varil kanıtlanmış ham petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. OPEC'in temmuz ayına ilişkin verilerine göre, Gabon'un günlük ortalama ham petrol üretimi 211 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 85,41 ile 85,72 dolar aralığının direnç, 85,10 ile 84,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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