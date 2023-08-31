Dolar günü 26,64 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,64 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 17:16, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, salı günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,6020
|26,6030
|26,6460
|26,6470
|Avro
|28,8250
|28,8260
|28,9950
|28,9960
|Sterlin
|33,4930
|33,6110
|33,6210
|33,7380
|İsviçre Frangı
|30,1340
|30,2850
|30,0410
|30,1920
|ANKARA
|ABD Doları
|26,5720
|26,6520
|26,6160
|26,6960
|Avro
|28,7850
|28,8650
|28,9550
|29,0350
|Sterlin
|33,4330
|33,6430
|33,5610
|33,7710