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Semt pazarında babasıyla çalışan genç, üniversiteyi tam burslu kazandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haftanın üç günü babasıyla pazarda sebze satarak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Nurullah Elbir, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü tam burslu kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 22:47, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 23:25
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Semt pazarında babasıyla çalışan genç, üniversiteyi tam burslu kazandı

Dörtyol Fen Lisesinden geçen yıl mezun olan Elbir, girdiği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) yeterli puanı alamadı ve tercihte bulunmadı.

Yeniden sınava hazırlanan Elbir, harçlığını çıkarmak için haftanın üç günü de babasının semt pazarında açtığı sebze tezgahında çalıştı.

Bu dönemde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri yaşayan genç, felakette, moleküler biyoloji ve genetik bölümünde okuyan arkadaşını da kaybetti.

Depremin ardından babasıyla kendilerine ait araçla gönüllü olarak depremzedeler için yardım da dağıtan Nurullah Elbir, hem kendi hem de arkadaşının yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için bulduğu her fırsatta derslerine yoğun şekilde çalıştı.

YKS'de iyi bir puan alarak tercihte bulunan Nurullah Elbir, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü tam burslu kazandı.

- "Bir şeyleri istediğim zaman başarabileceğimi gösterdim"

Nurullah Elbir, AA muhabirine, 6 kardeş olduklarını ve babasının semt pazarında açtığı sebze tezgahı sayesinde geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Çocukluğundan bu yana fırsat buldukça babasına pazarda yardım ettiğini anlatan Elbir, bu süreçte eğitimini de aksatmadığını belirtti.

Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde yaşadıkları depremde bazı yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini anlatan Elbir, şöyle konuştu:

"Depremde bizim evimiz çok fazla hasar almamıştı. Bu yüzden yardıma muhtaç olanlara yardım etmeye çalıştık. Çok yakın bir arkadaşım vardı, onu kaybettim. Onun da okuduğu bölüm moleküler biyolojiydi. Arkadaşımın bir hayali vardı ve o bunu gerçekleştiremedi. 'Benim bunu gerçekleştirme imkanım varsa, yapmalıyım' dedim ve o şekilde konsantre olarak başarmak için elimden geleni yaptım. Bir şeyleri istediğim zaman başarabileceğimi gösterdim. Bundan sonra da hem kardeşlerim hem kuzenlerim hem de burada pazarda çalışan çocuklar bir noktadan sonra gerçekten istedikleri zaman bir yerlere gelebileceklerini görecekler. Hayallerim olan, gerçekten mutlu olacağımı düşündüğüm yerdeyim."

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